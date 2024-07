I politici lapidati e poi assolti | da Bassolino a Oliverio quelli che la sinistra ha dimenticato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) I, arrestati e poisono un lungo rosario che comprende tanti uomini della, abbandonati al loro destino salvo essere successivamente(ma non tutti) riabilitati e osannati. Sono diversi i casi simili a quello di Giovanni Toti, tra chi ha dovuto lasciare il Senato in lacrime come Antonio Caridi e chi, come Mario, è stato addirittura mandato al confino per un abuso di ufficio. Caridi in lacrime via da Palazzo Madama Uno dei casi più clamorosi riguarda l’ex senatore di Forza Italia Antonio Caridi, assolto dopo cinque anni perché il fatto non sussiste. Per l’accusa Caridi avrebbe “agevolato” la ‘ ndrangheta mediante l’uso deviato del proprio ruolo pubblico”, sfruttando tutte le cariche rivestite, dal Consiglio comunale al Senato. Da qui la richiesta d’arresto, che arrivò a Palazzo Madama a luglio 2016 come un fulmine a ciel sereno.