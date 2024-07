Gf Vip l’ex compagna di Alessandro Basciano madre del suo primo figlio | Triste vedere padri che ostentano tutto quello che hanno e poi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Clementina Deriu,dinonché mamma del piccolo Niccolò, nato nel 2016, è intervenuta sui social lanciando delle accuse molto dure all’indirizzo dell’ormai ex compagno. In queste ore infatti si è a lungo vociferato di un presunto ritorno di fiamma trae Sophie Codegoni. I due attualmente sono entrambi a Mykonos in compagnia dei rispettivi amici e si stanno godendo le vacanze estive. Non si sa se sono insieme o meno, ma qualche utente afferma di averli visti in compagnia.che è certo è chein questi giorni sta condividendo sui social la sua bella vacanza fatta di foto al mare, in resort e alberghi di lusso, serate e benessere.