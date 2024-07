È ufficiale il Napoli ha sbolognato Lindstrom all’Everton

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Adesso è, ilhaJesper Lindstrom all’Everton. Manna c’è riuscito a liberarsi della scommessa dell’anno scorso che si è rivelata un totale fallimento. C’è l’annunciodell’Everton. Tutto fatto per il trasferimento di Lindstrom, prestito oneroso (tre milioni) con diritto di riscatto fissato a 22. Velkommen, Jesper! pic.twitter.com/E56tneSq6O — Everton (@Everton) July 26, 2024 We have completed the season-long loan signing of Jesper Lindstrøm from, with the agreement including an option to make the move permanent next summer. — Everton (@Everton) July 26, 2024 Neres è il prescelto del: pronti 23 milioni per sostituire Lindstrom (Gazzetta) David Neres è il prescelto delper sostituire Lindstrom (Gazzetta).