È il giorno in cui è stato riconosciuto un equo compenso a un editore Gedi da parte di una Big Tech Microsoft

(Di venerdì 26 luglio 2024) Due passaggi che gli osservatori dell’editoria italiana hanno definito, in qualche modo, epocali. Per noi che restiamo sempre con i piedi per terra, bisognerà capire se sarà effettivamente così. Per la prima volta, infatti, l’Agcom ha applicato il suo regolamento che prevede che le grandi aziende di Bigriconoscano unagli editori italiani per l’utilizzo dei loro articoli. La vulgata rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi ci dice che, in questo modo, vince l’attività del giornalista e del professionista dell’informazione che, in questo modo, sarà equamente ricompensato per la diffusione delle informazioni che produce su motori di ricerca e su piattaforme di social networking. L’altro passaggio ritenuto epocale è la definizione di “estratto breve” o, meglio, l’applicazione della definizione già prevista dal regolamento di Agcom a un caso specifico.