Confindustria è pronta alle sfide Rinnovati i presidenti di sezione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancora un biennio di grandiperFermo che ha da poco rinnovato idi. Si lavora anche in questi giorni di caldo feroce, in vista dell’incontro a Roma, il 6 agosto, con il ministro Urso per valutare azioni concrete. "Abbiamo appena terminato i rinnovi dei vertici delle varie sezioni diFermo – spiega il presidente degli industriali fermani Fabrizio Luciani–. Un percorso condiviso con gli associati, arricchito da assemblee ricche di spunti e di confronto. La nostra territoriale che presto si arricchirà anche dellaagroalimentare, si prepara all’autunno con forza ed entusiasmo". La prima conferma è quella dellapiù grande diFermo, i calzaturieri. Valentino Fenni (azienda Dada srl), che è anche vicepresidente di Assocalzaturifici, resterà in carica fino al 2026.