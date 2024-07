Com’era Maika Randazzo di Temptation Island prima della chirurgia | FOTO irriconoscibili

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) La tentatrice di Lino Giuliano dell’edizione di quest’anno diha generato un certo clamore. La ragazza, infatti, si è relazionata con il concorrente adoperando un approccio piuttosto spigliato e cordiale, che ha spinto il ragazzo ad allontanarsi sempre di più dalla sua fidanzata Alessia Pascarella, fino a farli lasciare. Una volta terminato il reality show, poi, tutti i protagonisti stanno gradualmente tornando sui social anche se, almeno per il momento, hanno pubblicato pochi contenuti dato che non erano state trasmesse ancora tutte le puntate. Adesso che i battenti sono stati chiusi, con la messa in onda dell’ultima puntata, i protagonisti sono decisamente più liberi. Ad essere tornata piuttosto attiva sui social èche, tuttavia, si è trovata a fare i conti con diversi insulti. Numerose persone l’hanno accusata di essere completamente rifatta.