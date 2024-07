Cina-Italia | esperto apertura e cooperazione cruciali per i due Paesi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug – (Xinhua) – Lae’ un mercato cruciale per l’, ha dichiarato unno in una recente intervista a Xinhua, sottolineando la necessita’ che i duecontinuino ad aprirsi e a cooperare tra loro. Gli scambi commerciali ed economici trarisalgono a diversi secoli fa, ha dichiarato il professore di economia dell’Universita’ LUISS di Roma Antonio Majocchi, aggiungendo che l’dovrebbe continuare a portare avanti la suacon lapiuttosto che chiudere le porte ai prodotti cinesi. “Negli ultimi decenni, laha conosciuto uno sviluppo sorprendentemente rapido ed e’ ora leader mondiale in settori come l’energia verde e internet. L’puo’ imparare molto dallain questi settori”, ha dichiarato Majocchi.