Chicago Fire 13 | Dermot Mulroney interpreterà il nuovo capo della 51

(Di venerdì 26 luglio 2024) La caserma 51 avrà un. Ieri è stato annunciato cheè stato scritturato per la stagione 13 diNBC e che l’attore assumerà il ruolo delDom Pascal. Secondo TVLine, ilPascal arriva adopo essere stato a lungodei vigili del fuoco a Miami, ma non è del tutto; ilPascal ha iniziato con la CFD, ma ora che ècaserma 51 porta con sé uno stile di leadership diverso da quello dell’amatoWallace Boden (Eamonn Walker). L’arrivo disegue l’uscita di Walker dacome series regular nel finale12ª stagione. In quell’episodio Boden è stato promosso a vice commissario. Boden ha rivelato di volere che Herrmann (David Eigenberg) prenda il suo posto alla caserma 51, ma Herrmann deve compiere alcuni passi prima che ciò avvenga.