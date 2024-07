Caos metalmeccanici | Serve un confronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) "La disdetta degli accordi territoriali del settore metalmeccanico, decisa unilateralmente da Confindustria Toscana Nord, non è una buona notizia per la nostra provincia. Si tratta di una decisione miope che potrebbe incidere negativamente anche sulle relazioni sindacali di altri comparti produttivi, creando un precedente pericoloso per la nostra comunità". A prendere posizione è Aksel Fazio, consigliere comunale e responsabile lavoro Pd Prato, dopo che Confindustria Toscana Nord ha disdetto unilateralmente tutti gli accordi territoriali sottoscritti nei decenni con le categorie dei. Una comunicazione giunta ai sindacati attraverso pec e che entrerà in vigore dal primo gennaio 2025. I sindacati hanno annunciato una manifestazione lunedì alle 10 sotto la sede di Confindustria in via Valentini.