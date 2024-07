Caldo africano e afa il ritorno nel weekend | oggi 6 città da bollino arancione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) –die afa su buona parte dell’Italia, a chiudere una settimana che per ora resta senza bollini rossi (il segnale di allerta massima, livello 3). Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute,venerdì 26 luglio iltorna intanto in 6 capoluoghi: si tratta di Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, e Roma. Domani, sabato 27 luglio, aumenteranno quindi lecon livello di rischio 2: sui 27 capoluoghi monitorati, 12 saranno ‘in’., quindi, a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.verde (livello di rischio 0) solo a Cagliari; per il resto dominerà il giallo (rischio 1). Ancora un giorno di tregua, quindi, con temperature elevate ma sopportabili.