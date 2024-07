Ballando con le Stelle nota cantante nel cast | i primi tre concorrenti ufficiali

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 luglio 2024) Come ogni anno, Milly Carlucci rivela, giorno dopo giorno, i componenti deldicon le. Anche questa volta la tradizione non è stata tradita, sta di fatto che da ieri stanno iniziando a trapelare i nomi dei vari partecipanti del talent show. Con il nome svelato in queste ore, la lista dipresentati sale a 3. La prima protagonista annunciata è stata Federica Nargi. Successivamente, poi, è stato fatto il nome di Francesco Paolantoni, notizia che era già trapelata in alcune recenti indiscrezioni circolate sul web. Ebbene, a loro due, da pochissimo è stato svelato anche il terzo nome, si tratta di una donna e, ovvero, Nina Zilli. Anche lei, così come gli altri due, ha realizzato un video molto divertente per annunciare la sua partecipazione al programma.