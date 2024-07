Addio alla storica insegna Martini Firenze rimosso uno degli ultimi vessilli del passato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 27 luglio 2024 – E’ un titolo d’onore morir per. Vuol dire che si è lottato e testimoniato fino allo stremo, fin dove gli altri non ce l’hanno fatta. E’ quel che è accadutogrande" trionfante da piazza della Repubblica. Piazza amata e odiata, che non è mai andata giù ai fiorentini da quando fu loro consegnata con tutto il resto "da secolare squallore a vita nuova restituita" come si legge nell’epigrafe dettata da Isidoro Del Lungo. Così, anche questa tardiva rimozione della grandea cui eravamo abituati (e sommessamente memorizzata), finisce nel coacervo delle ininterrotte mutazioni urbane di questo frammento di città.