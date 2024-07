WWE | Il ritorno di Raquel Rodriguez potrebbe essere imminente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) La WWEpresto riaccogliere una delle sue Superstar più possenti., ex campionessa tag team femminile, è stata assente dagli schermi televisivi per diversi mesi, ma recenti voci suggeriscono che il suoall’orizzonte. La battaglia dicon la Mast Cell Activation Syndromeè stata diagnosticata con la Mast Cell Activation Syndrome (Sindrome da Attivazione Mastocitaria) a gennaio. Nonostante questa condizione, ha partecipato ad Elimination Chamber in Australia, dimostrando grande determinazione. La sua ultima apparizione risale al 26 febbraio a RAW, dove ha sconfitto Chelsea Green. “In gennaio,ha rivelato distata diagnosticata con la sindrome da attivazione mastocitaria.