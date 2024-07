Venezia-Vis Pesaro oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alle 17:30 di, giovedì 25 luglioe Visscenderanno in campo in occasione della quartadel precampionato della squadra lagunare, che ha già affrontato in questi giorni Postal, Real Vicenza e Genoa. La Vismilita in Serie C ed è un impegno da non sottovalutare per gli uomini di Eusebio Di Francesco, che sta cercando una buona quadratura per la sua squadra. La partita si svolgerà a porte chiuse e non è stata ancora comunicata la copertura tv odell’evento, ma è possibile che ildecida di trasmettere la partita sui propri canali social. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità e su eventuali dirette del match. Si tratta di un test prezioso per Di Francesco, in attesa di colpi dal mercato.