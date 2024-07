UFFICIALE – Vanheusden saluta l’Inter | i dettagli sul trasferimento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024)trova una sistemazione a un altro giovane, dopo gli ultimi recenti annunci. Adesso è il turno di Zinho, che è già partito in direzione Belgio per una nuova avventura. PARTENZA – Da giorni, ormai, era nell’aria la notizia della partenza di Zinhodal. Adesso arriva anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro, che informa suideldel difensore classe 1999. Il giovane, ma non necessariamente per sempre., infatti, abbraccia il progetto del KV Mechelen, al quale arriva in prestito con diritto di riscatto. Il ventiseienne ha già lasciato Milano, recandosi in Belgio lunedì scorso per svolgere le visite mediche e apporre la sua firma sul contratto.