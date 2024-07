Troppi militari impegnati | cambia Strade sicure

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sonoche partecipano all’operazionenelle principali città in supporto alle forze di polizia: 6.800 dopo l’aumento deciso con un emendamento all’ultima Legge di bilancio (erano 5mila prima). Un contributo pesante, che rischia di compromettere i crescenti impegni richiesti alle forze armate italiane nei vari teatri di crisi internazionali. Per questo il governo sta riflettendo sulla sostenibilità dell’operazione – era stata in particolare la Lega a spingere sull’incremento del contingente – e potrebbe ora decidere dei tagli. Ne ha parlato il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello (in foto), in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dizza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.