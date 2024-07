Temptation Island 11 le anticipazioni dell’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Andrà in onda fra poche ore come di consueto su Canale 5 l’ultima attesissimadi, il reality delle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia. Ieri sera due percorsi sono giunti alle battute finali in quel dell’Is Morus Relais, ovvero quello di Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti indiscussi di questa undicesima edizione di, e quello di Luca Bad e Gaia Vimercati. Alessia ha definitivamente detto addio al suo fidanzato dopo due accesissimi falò di confronto. Gaia invece ha lasciato il programma insieme a Luca, i due però non sono riusciti a risolvere quanto rimasto in sospeso fuori dalle telecamere. La Vimercati ha preferito chiudere con l’uomo, dopo anni di sofferenze in cui, come aveva già ribadito nel corso del falò di confronto, aveva messo al primo posto Luca e mai se stessa.