Taekwondo le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Nazionale italiana disi presenta ai Giochi Olimpici dicon ambizioni molto importanti, potendo contare su due stelle globali della disciplina e su un’outsider che potrebbe stupire tutti nuovamente dopo il clamoroso exploit del Preolimpico Europeo a Baku. Questa spedizione ha dunque il potenziale per migliorare il bottino ottenuto nell’ultima edizione della rassegna a cinque cerchi, quando arrivò una solagrazie all’oro di Vito Dell’Aquila. Il fuoriclasse pugliese ha le carte in regola per bissare il titolo conquistato a Tokyo 2021 nei -58 kg, dopo aver collezionato ben otto tornei vinti consecutivamente nel percorso di avvicinamentone, ma la concorrenza si preannuncia di livello stellare se si pensa alla presenza del tunisino Mohamed Jendoubi, dello spagnolo Adrian Vicente Yunta e del sud coreano Tae-Joon Park.