Svaligiano una casa poi vedono i Carabinieri e tentano di fuggire a piedi | fermati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Idella Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato due uomini, un italiano di 18 anni e un cittadino serbo di 30 con precedenti, entrambi domiciliati in via di Salone, poiché sorpresi, in flagranza di reato, subito dopo aver consumato un furto in abitazione.appartamento poila fuga,– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli ed in particolare sui reati contro il patrimonio, i militari in servizio di pattuglia, hanno individuato tre soggetti a bordo di una macchina che, alla loro vista, hanno abbandonato il veicolo tentando la fuga. L’inseguimento aDue sono stati immediatamente bloccati dopo un breve inseguimento amentre, il terzo soggetto è riuscito a far perdere le proprie tracce.