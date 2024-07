Stellantis vende la maggioranza di Comau ma il Governo valuta l’intervento con il Golden Power

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024)cedee provoca la reazione del Mimit, chel’uso del. La casa automobilistica italo-francese ha comunicato la vendita quota didella società del gruppo, che fornisce robot e sistemi di automazione, al fondo statunitense One Equity Partners. Una mossa che non piace ai sindacati e sulla quale il, tramite il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha annunciato l’ipotesi di intervento per bloccare o fissare dei paletti sull’operazione. La cessione di“Si stanno svolgendo lezioni in ordine all’applicabilità della disciplina dellain merito alla cessione delladida parte di” è la nota diffusa dal Mimit guidato da Adolfo Urso in seguito alla notizia resa nota dal colosso dell’automotive.