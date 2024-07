Stazione sciistica di Lizzola via libera al progetto di riqualificazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Valbondione. Presentato ilper il rilancio delladidel comune di Valbondione. Una buona notizia per gli amanti dello sci e della settimana bianca. Vede la luce, dunque, il piano di rilancio della, a cura di Rsi S.r.l., già proprietaria di alcuni impianti della zona, tra cui quelli di Colere, con l’intento di formare un unico comprensorio. “Con immenso piacere – annuncia il sindaco di Valbondione, Walter Semperboni, insieme al gruppo ‘Valbondione sul Serio’ – è stato protocollato questoper la formazione del comprensorio Colere-ed è una fantastica notizia visto che il nostro paese ormai sta morendo; è linfa vitale, per questo faremo di tutto per sostenere l’iniziativa”.