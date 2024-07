Siccità Santanchè attacca il New York Times per l’inchiesta sulla Sicilia Le opposizioni insorgono | Scaricano le colpe sui giornalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lasta vivendo una delle peggioridegli ultimi decenni. Sull’isola, a fine giugno, le precipitazioni cumulate in un anno sono state mediamente 414 millimetri, ovvero un solo millimetro in più rispetto a quanto registrato durante la grandedel 2002. Gli invasi regionali trattengono circa un terzo del volume di riempimento autorizzato. Sei bacini su 29 non hanno più acqua utilizzabile. Tutti i comuni della provincia di Caltanissetta stanno subendo riduzioni nella distribuzione idrica, mentre a Enna l’acqua potabile viene erogata un giorno sì e due no. L’acqua è razionata anche a Palermo. Di fronte al clamore di questi dati, la notizia dellana ha superato i confini nazionali, diventando un tema anche per alcuni dei più importanti canali e siti di informazione internazionale. Se ne sono occupati Cnn, Guardian, Reuters e New