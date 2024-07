Serie D Castelfidardo gran colpo in difesa con l’ex Bologna e Ravenna Matteo Boccaccini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il classe 1993, cresciuto nel settore giovanile felsineo, ha giocato in B con Brescia e. “A fine stagione ci toglieremo belle soddisfazioni”, 26 luglio 2024 –è ildelper la. La società fidardense, infatti, ha messo sotto contratto il classe 1993 cresciuto nel settore giovanile del, che ha giocato inB, C e D. “Dobbiamo stare in campo – spiega ai microfoni della società – con lo spirito giusto, divertendoci e non mollando mai. Alla fine dell’anno ci toglieremo delle soddisfazioni”. Chi è: la carriera, 31 anni compiuti a febbraio, ha giocato nella Primavera deltra il 2010-2011 e il 2011-2012, con 36 presenze e 4 gol nel campionato B. La prima esperienza in una squadra senior arriva nelle nostre Marche, al Fano inC2 nel 2012-2023.