Scampia si aggrava il bilancio delle vittime | salgono a 3 i morti

(Di giovedì 25 luglio 2024), siil. A perdere la vita una donna di 53 anni madre e ziaaltre dueprecedenti Si èto ildel crollo di. A perdere la vita è stata una donna di 53 anni. Si tratta di Patrizia Della Ragione, ricoverata per un politrauma, aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino. Patrizia Della Ragione era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni, e zia dell’altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni. Restano 12 feriti, di questi 3 sono gravi ma stabili: una donna, in rianimazione al Cardarelli e due bambine di quattro e sette anni ricoverate all’ospedale Santobono insieme ad altre cinque minori. Due bambine sono in rianimazione con prognosi riservata e presentano condizioni stabili pur nell’estrema gravità.