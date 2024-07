Ritorno alle Province elettive Upi Toscana | Bene l’ok alla proposta in Regione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Gestiamo servizi essenziali e svolgiamo un ruolo importante nella promozione del territorio. Eppure continuiamo a subire tagli da parte del Governo. In questo senso apprezziamo ciò che è avvenuto ieri a Roma e a Firenze: l’accoglimento da parte dell’esecutivo dell’ordine del giorno presentato dmaggioranza sulle risorse da stanziare per lee l’approvazione da parte del Consiglio regionale toscano di unadi risoluzione contro i tagli ai fondi e per ilall’elezione diretta. Ora dal Governo ci aspettiamo i fatti”.