Rai multa dell’Agcom per John Travolta a Sanremo | il sospetto sul televoto

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le edizioni del Festival dicondotte da Amadeus non sono state di certo tutto rose e fiori. Al di là delle polemiche basate sul gusto personale, come nel caso dell’esibizione di Rosa Chemical o dei siparietti di Fiorello, sono spuntate delle problematiche di sistema allarmanti. Basti pensare al caso Chiara Ferragni-Instagram, con la partecipazione e il guadagno (profilo da milioni di follower) di Amadeus. Restando però ancorati all’ultima edizione, si è tornati a parlare delle scarpe di. Mentre tutt’Italia derideva la star per i balletti, si è sollevato un caso a dir poco eclatante, legato al marchio U-Power. Pubblicità occulta aL’Agcom ha sanzionato la Rai per pubblicità occulta. Ricostruito l’intero caso, si è scelto di sanzionare la rete pubblica per quanto andato in onda sul palco dell’Ariston.