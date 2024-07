Quanto costano i biglietti delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dove comprarli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’attesa per lediè finita. Il conto alla rovescia per la cerimonia di apertura di. I Giochi sono ufficialmente iniziati con le prime partite degli sport di squadra. Venerdì 26 luglio andrà in scena una parata olimpica senza precedenti, in cui oltre 10mila atleti provenienti da 205 Paesi sfileranno su un centinaio di barche lungo la Senna per poi raggiungere la Torre Eiffel passando per le strade in festa della Ville Lumière. Assistere all’inaugurazione è ancora possibile, ma non è alla portata di tutti: il prezzo deiè arrivato da un minimo di 1.600 euro fino ai 3.850 euro del pacchetto hospitality, in cui sono compresi servizi esclusivi.