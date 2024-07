’Pagnoni day’ | la mega famiglia si riunisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Anche se lontana ho il cuore a Pagliare". Approfittando della venuta in Italia dei tre figli di Vincenzo, laPagnoni chiama a raccolta i parenti per passare qualche ora tutti insieme. E’ stato infatti concordato di riorganizzare la 3° Pagnoni day, che si terrà l’8 agosto, a Villa Picena a Colli del Tronto. In programma una gran rimpatriata per la. Un mese di agosto speciale per questo nucleo originario di Pagliare. L’appuntamento sarà alle 20. Per l’occasione ogni discendente indosserà una maglia del colore delladi appartenenza. Durante la serata ci sarà anche la presentazione del libro ‘Stelle nascenti’ di Crsitina Brasili, nipote di Adina Pagnoni.