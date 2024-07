Meloni incontra il presidente Herzog | Vicini a Israele condanniamo il terrorismo di Hamas

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildel Consiglio, Giorgia, hato oggi a Palazzo Chigi ildello Stato d’, Isaac. La premier ha ribadito la vicinanza del governo italiano ae la ferma condanna deldiricorda l’impegno delle truppe italiane in Medioriente Ildel Consiglio ha inoltre rinnovato l’impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.