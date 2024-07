Le scelte sbagliate della Rai | la divulgazione contro il trash

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Può piacere o non piacere, ma “Temptation Island” è un fenomeno televisivo che a ogni edizione tiene attaccati davanti allo schermo milioni di italiani. Nonostante, da anni, il numero totale dei telespettatori sia in calo, questo format ha sempre ottenuto un enorme successo in grado si sbaragliare la concorrenza. Anche quella rappresentata da personaggi e personalità tendenzialmente amati dal pubblico. Ed è qui che sorge il dubbio sullestrategichetelevisione pubblica: la Rai pensava realmente di contrastare questo fenomeno mandando in onda gli approfondimenti divulgativi di “Noos“, il programma condotto da Alberto Angela? LEGGI ANCHE > Il Paese dove la Rai asseconda Mediaset e il pubblico che preferisce Temptation Island ad Alberto Angela La risposta a questo interrogativo è arrivata nelle scorse ore.