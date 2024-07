La Talpa svelato tutto il cast | ex gieffini ex naufraghi e una famosa coppia di ex volti di Amici

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 luglio 2024) La prossima stagione televisiva vedrà il ritorno in onda di uno dei reality show più attesi, ovvero La, che dopo diversi anni di pausa tornerà su Canale 5 con la conduzione inedita di Diletta Leotta. Pochi minuti fa il portale FQ Magazine ha rivelato in anteprima ilcompleto del reality show, che prenderà il via nei prossimi mesi. Tra i concorrenti che si metteranno in gioco ritroveremo diversinoti, tra ex, ex concorrenti de L’Isola dei Famosi ed ex protagonisti didi Maria De Filippi. Nelvedremo quindi: Jo Squillo, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Nicola Ventola, Marco Melandri, Marco Berry, Alessandro Egger, Galles Rocca e infine laformata da Veronica Peparini e Andreas Müller.