La Talpa | cast quando inizia conduttrice e dove vedere il reality show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono stati svelati i nomi dei concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione delche manca sul piccolo schermo dal 2008 Lasta per fare il suo ritorno in televisione con una quarta edizione che promette di essere innovativa e sperimentale. Il, trasmesso per la prima volta nel 2004 su Rai 2, sarà parte dei palinsesti per la stagione 2024/2025. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato l'approccio innovativo che caratterizzerà questa edizione. Oggi, FQMagazine ha rivelato ildel programma, mentre pochi giorni fa è stato annunciato il nome della nuovalmente, Ilary Blasi sembrava la favorita per prendere in mano le redini della trasmissione. Tuttavia, con una mossa a sorpresa, Mediaset