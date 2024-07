La strategia di mercato Colpani più Gudmundsson Ma molto dipende da Nico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Avanti adagio, ma pur sempre avanti. Fiorentina e Monza continuano a lavorare alla formula giusta per portare Andreaa Firenze. Il calciatore (fuori anche dalla seconda amichevole che la squadra di Nesta ha disputato ieri) ha già fatto sapere di volersi vestire di viola. Palladino aspetta sempre buone nuove da Preston, che per la verità potrebbero arrivare da un momento all’altro. Permane una grande fiducia per il buon esito dell’affare. La trattativa resta lunga e complessa, ma in un clima sereno tra le parti. Il punto d’incontro può essere intorno ai 18 milioni di euro complessivi, con prestito oneroso e riscatto che diventerà obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni. Qui ruota la trattativa, con Galliani che vuole avere la (quasi) certezza di monetizzare la prossima estate.