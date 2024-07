La denuncia di quattro consigliere di circoscrizione a Torino | Oggetto di inopportune allusioni di natura sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Messaggi espliciti, fastidiosi e in alcuni casi umilianti. Molestie vere e propriete, non ancora in Procura, ma in una sede istituzionale: quella del consiglio della2 di. “Sei sexy con quegli occhiali, andiamo a cena insieme?”. E ancora: “Oggi hai una camicetta irresistibile”. I messaggi, come raccontano le vittime, sono stati inviati adai alcuni colleghi uomini, facendo scoppiare così un nuovo caso MeToo, dopo quello che nello scorso febbraio aveva investito l’università torinese, quando le studentesserono violenze di genere da parte di docenti.