Jannik Sinner niente Olimpiadi? Rumors | la drammatica reazione di Anna Kalinskaya

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Il ritiro didalle? È un peccato, era un papabile per la medaglia d'oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo”. Commenta così Adriano Panatta a LaPresse, parlando della rinuncia dell'altoatesino ai giochi, colpito da una forte tonsillite. Panatta confida comunque nello stato di forma del tennis azzurro: ”Non disperiamo — ha detto — abbiamo la Paolini, la Errani e poi abbiamo anche Musetti che gioca bene, Darderi, senza dimenticare i doppi”. Tutto è nato mercoledì pomeriggio, se in mattinataera moderatamente ottimista, tanto da aver confermato il volo in arrivo a Parigi giovedì alle 13, è poi calato in un profondo silenzio. Intorno alle 16.30 è stato avvisato Volandri con tutto lo staff azzurro, passato dallo stupore al dispiacere.