Inter il Las Palmas è pronto | Un onore contro un rivale così grande!

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si avvicina la nuova amichevole dell’, prevista tra soli due giorni. Il Lasper l’appuntamento e lo fa sapere ai nerazzurri attraverso un messaggio. NUOVO APPUNTAMENTO – Dopo il primo allenamento congiuntoil Lugano e l’amichevole vinta 2-1la Pergolettese lo scorso lunedì, l’è pronta a tornare in campo per un nuova sfida di preparazione in vista della nuova stagione. L’appuntamento è previsto per sabato pomeriggio, alle ore 18.30, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Lì i Campioni d’Italia affronteranno il Las, club che milita nella Primera Division, massima serie del campionato spagnolo. La squadra di Simone Inzaghi continua a lavorare sodo in ritiro, in attesa di accogliere tutti i Nazionali che hanno ancora qualche giorno di riposo a disposizione.