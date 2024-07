Fedez avvistato con Camila Cabello ma c’era anche la fidanzata Garance

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’estate 2024 si conferma ricca di gossip per, che dopo la separazione da Chiara Ferragni è statoin compagnia di diverse ragazze. Dagospia ha recentemente rivelato una nuova indiscrezione riguardante il rapper milanese: durante una festa esclusiva a Saint Tropez,è stato visto vicino alla star internazionale. Questa notizia ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dei fan, generando curiosità e speculazioni su una possibile nuova fiamma per il rapper. Che ci facevano insieme? Secondo quanto riportato dal giornalista Ivan Rota su Dagospia,sono stati avvistati insieme al Summer Gala by Gala One, tenutosi al prestigioso Golf Club di Saint Tropez. L’evento ha visto la partecipazione di numerose celebrità internazionali e ha offerto un concerto esclusivo di Kylie Minogue.