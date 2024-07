Febbre da Inter biglietti a ruba Al ’Manuzzi’ pure Arnautovic

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si avvicina il momento di fare sul serio, perché al primo match di campionato che il 17 agosto vedrà l’impegnata in anticipo contro il Genoa, mancano tre settimane e la squadra di Simone Inzaghi campione d’Italia deve far salire i giri del motore. Messo alle spalle il 3-2 contro la Pergolettese (serie C), il momento giusto per cambiare faccia sarà davanti agli occhi dei tifosi cesenati. Sabato 27 luglio, alle 19.30, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi per affrontare in amichevole gli spagnoli del Las Palmas, impegnati nella massima serie del campionato iberico.