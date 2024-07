Diletta Leotta il bikini bianco è una favola

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pare che persia assolutamente l’anno del: soltanto un mese fa la conduttrice televisiva e radiofonica ha coronato il suo sogno d’amore salendo i gradini dell’altare per raggiungere il suo Loris (Karius, ndr) rigorosamente avvolta in un candido abito da principessa in pizzo da capo a piedi, completo di immenso velo e strascico, creato appositamente per lei da Atelier Emé. Perché scegliere ilquesta estate Visualizza questo post su Instagram Ora, reduce da una mise decisamente mozzafiato – e dalla modica cifra da capogiro – la neomamma non può certo deludere le altissime aspettative circa i propri fashion look e sceglie di incantare anche in spiaggia, optando per undavvero da