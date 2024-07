Ciclismo Memorial Mannucci oltre 100 iscritti per cercare un successo come Zordan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutto pronto a Levane per l’appuntamento con le due ruote. Martedì prossimo interessante corsa ciclistica in seminotturna per dilettanti Elite e Under 23. In palio il 14esimo trofeo Polverini, e secondoEzio,a ricordo di un personaggio che ha dato tanto al. Ezio è stato per una vita il deus ex machina della Fracor Levane, siatecnico chedirigente e organizzatore. Il figlio Osvaldo, Francesco Ghiarè e gli altri organizzatori lo vogliono giustamente ricordare anche con questa gara che fu proprio Ezio a ideare. Il programma della corsa vede la partenza ufficiale alle ore 19,30. Quindi tre giri del tracciato che si snoderà da Levane, passando per Poggio Bagnoli, Badia Agnano, Capannole per poi tornarea Levane, quindi spazio a 35 giri del circuito, ognuno di una lunghezza di 2,5 km. L’anno scorso vinse l’Under 23 Giovannidella Zalf Fior.