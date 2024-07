Caserta Angelo Santangelo | dal 26 luglio in radio Stupida illusione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal 262024 è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo diSantdisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 19. “” è un brano esplosivo con una forte energia. Ci sono momenti e incontri nella nostra vita che durano pochi secondi, a volte il tempo di uno sguardo, ecco.. in quel momento nella nostra testa scattano una serie di scene, creiamo finali improbabili, ci chiediamo se sia il caso di avvicinarci e fare il primo passo, oppure lasciare andare, solo che mentre immaginiamo tutto questo la maggior parte delle volte l’altra persona è già andata via lasciando a noi il vuoto di una “”. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ci sono sguardi che non dimenticherò mai.