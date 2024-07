Cangiano e Tarabuso FdI | atleti casertani alle Olimpiadi motivo profondo orgoglio per nostra Provincia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Caserta. “La presenza di ben quattroche parteciperanno agli imminenti Giochi Olimpici di Parigi, èdiper la. È emozionante vedere quanto lo sport sia fortemente radicato nei nostri giovani, e quanto esso sia veicolo di messaggi positivi che dobbiamo essere in grado di affermare quanto più possibile all’interno di questa generazione di adolescenti che spesso non ha veri e saldi punti di riferimento. Caserta vanta da sempre un legame importante con discipline sportive che ci hanno visti in diverse occasioni salire alla ribalta nazionale e che ancora adesso incarnano l’essenza vera di questa terra, che deve ritrovare se stessa anche in momenti importanti ed irripetibili come questo.