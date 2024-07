Calciomercato Monza quale futuro per Colpani?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un calciatore che si è messo in mostra nella scorsa stagione e che, adesso, potrebbe diventare un uomo mercato in grado di generare una piccola, ma importante, asta all’interno di queste contrattazioni estive. Dopo aver ceduto a peso d’oro Michele Di Gregorio alla Juventus, ildeldovrà fronteggiare le offerte che arriveranno per Andrea, trequartista autore di otto reti nella passata annata. Adriano Galliani vuole almeno 25 milioni di euro per il calciatore che era stato convocato, anche, nella Nazionale italiana di calcio. Sul venticinquenne nato a Brescia si sarebbero fiondati tre club: Fiorentina, Lazio e Bologna. I più interessati sono proprio i viola che, dopo l’avvento di Raffaele Palladino in riva all’Arno, tenteranno di ricostruire una coppia che ha regalato diversi sorrisi in Brianza. Biancorossi permettendo, ovviamente.