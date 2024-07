Calcio femminile | Canada Francia e USA vincono nella prima giornata a Parigi 2024 La Germania supera l’Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Iniziano senza particolari sorprese le Olimpiadi diper ciò che concerne il torneo di. In occasione dellainaugurale infatti sono stati rispettati quasi tutti i pronostici della vigilia, anche se alcuni match hanno già offerto degli spunti di riflessione molto interessanti. Il day 1 di competizioni si è aperto con l’incontro valido per il Girone A che ha visto confrontarsi ile la Nuova Zelanda. Una partita particolarmente tesa (visto quanto successo nelle ore appena precedenti), risolta dalla compagine nordamericana per 2-1 in rimonta. All’inizio sono infatti le oceaniche a passare in vantaggio, trovando al 13’ il goal dello 0-1 con Barry su assist di Kitching. Il pareggio canadese arriva invece in pieno recupero grazie a Lacassedel duplice fischio.