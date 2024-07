Bocchi the Rock condivide un nuovo trailer sul nuovo film di recap

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024)the! si sta preparando ad arrivare nelle sale giapponesi con il secondo dei suoi nuovi lungometraggi riassuntivi, e i fan hanno avuto modo di vedere cosa aspettarsi dal secondocon unthe! ha debuttato per la prima volta come anime televisivo nel 2022 e l’adattamento della serie manga originale di Aki Hamaji ha riscosso un tale successo tra i fan che l’anime ha annunciato di voler continuare con unprogetto. Ma invece di essere una nuova stagione, come molti fan avevano ipotizzato, si è scoperto che si trattava di una nuova uscita nelle sale cinematografiche che rivisitava tutto ciò che era accaduto durante l’anime. Il primo di questi nuovicompilation,the! Re:, uscito nelle sale cinematografiche giapponesi all’inizio dell’estate, ethe! continuerà con l’imminente lancio dithe! Re: Re.