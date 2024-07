Benevento ufficiale la sesta partenza | Don Bolsius ceduto al Sorrento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo quelle di Kubica, Rillo, Karic, Koutsupias e Paleari, è arrivata anche l’ufficialità della cessione di Donal. Solo il tempo potrà dire se il passaggio definitivo dell’olandese al club rossonero si rivelerà un affare o meno per il, ma almeno sulla carta è stato un autentico capolavoro di Carli. L’olandese, dopo una stagione non certo esaltante, è statodietro un corrispettivo di 30 mila euro e una percentuale importante a favore delsulla futura rivendita del calciatore. Donera stato acquistato senza alcun esborso per il suo cartellino e adesso il club sannita potrà mettere a bilancio una discreta plusvalenza. Il calciatore, dopo le visite mediche, potrà raggiungere il ritiro di Roccaporena dove ilè al lavoro da due giorni.