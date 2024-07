Becattini fa già sul serio Terranuova già al lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) IlTraiana inizia a scaldare i motori in vista della prossima stagione sportiva. Oggi alle 18 via al raduno allo stadio Matteini, poi spazio ai test atletici che proseguiranno anche domani. La preparazione partirà ufficialmente lunedì 29 luglio alle 18 e andrà avanti fino a mercoledì 14 agosto. Il programma prevede nello specifico doppie sedute dal 3 al 14 agosto compresi, riposo giovedì 15 e venerdì 16, poi due doppie sedute il 17 e il 18. Da lunedì 19 verrà introdotta la settimana tipo visto il turno preliminare di Coppa Italia in programma domenica 25 agosto. 5 test-match arricchiranno la preparazione. Sabato 3 agosto la prima amichevole in casa contro la Sangiovannese alle 21. Sette giorni più tardi trasferta allo stadio dei Pini contro il Foiano alle 18. Terza uscita ancora al Matteini martedì 13 agosto alle 21 contro la Castiglionese e il 21 uscita a Grassina.