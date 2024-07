Basket B1 | un ex Libertas Livorno per Caserta Antonello Ricci è della Juvecaserta 2021

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024). La Paperdi Juveha definito il passaggio nelle sue fila del giocatore ex, guardia/ala di 190 cm., nato a Vasto il 12 aprile 1992, dopo gli anni giovanili vissuti con la magliaScavolini Pesaro, ha esordito nei campionati senior con il Teate Chieti nella stagione 2008/2009. Dopo il ritorno nei campionati junior con la magliaBanca Tercas Teramo, l’esordio in serie A nel 2010/2011 con la stessa società abruzzese dove ha disputato anche la stagione successiva. Nel campionato 2012/2013 prima parte di stagione nelle fila del S. Antimo e, quindi, a novembre ritorno in serie A con la magliaViola Reggio Calabria. Dopo la prestagione con la Sutor Montegranaro, passa alSan Severo con cui disputa il campionato di serie B 2015/2016.