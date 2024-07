Bambini in carcere con le madri detenute il governo non cede sulle misure alternative Gli esperti | Compressi i diritti dei minori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pene più dure per le, anche se questo comporta danni permanenti sui figli molto piccoli. La maggioranza dinondi un millimetroper leconal seguito. I partiti di opposizione avevano presentato una serie di emenandamenti in commissione Giustizia al Senato per finanziare le case famiglie protette e potenziare gli Istituti a custodia attenutata per le(Icam), ma martedì 23 luglio hanno abbandonato il tavolo accusando una “mancanza di confronto”. Eppure, proprio Forza Italia e Lega in passato avevano mostrato aperture, tanto che nel 2022 hanno votato a favore della proposta di legge Sianicase protette (poi fallita).