Balneari la legge della Toscana | Equo indennizzo sulle concessioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Stessa spiaggia, stesso mare. Gli stabilimentiVersilia, come nel restocosta, sono affollati e fanno presagire ottimi incassi anche in questa torrida estate 2024. Ma tra clienti e concessionari il solco è enorme. I primi sanno che torneranno, ma l’anno prossimo potrebbero trovare volti e nomi nuovi come conseguenza delle aste dellein virtù dell’applicazionedirettiva Bolkestein. Sono i concessionari quelli a tremare di più, sebbene ieri dalla Regione sia arrivata una brezzolina di speranza che ha unito la categoria e diviso, invece, la politica, in particolare il centrodestra. Il consiglio regionale ha approvato infatti una proposta diche prevede un criterio di premialità e unche i concessionari entranti dovranno corrispondere a quelli uscenti.